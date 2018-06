Paragleiterin stürzte in Hallstätter See

Aufmerksame Wasserretter haben am Samstag in Hallstatt einer verunglückten Paragleiterin das Leben gerettet. Die Frau war mit ihrem Gleitschirm in den Hallstätter See gestürzt und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Dieter Gamsjäger von der Wasserrettung Hallstatt sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Die Wasserretter hatten bemerkt, dass bei der Gleitschirmfliegerin etwas nicht stimmt und mit einer Wasserlandung gerechnet. Deshalb fuhren die Retter sofort los und konnten die Frau rasch bergen. Sie war bewusstlos, ihr Gesicht war stark geschwollen und sie dürfte sich einen Oberschenkel gebrochen haben.“

In Salzburger Krankenhaus geflogen

Die Wasserretter konnten die Sportlerin in letzter Sekunde aus dem Wasser ziehen. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen.