Parfum um 3.500 Euro gestohlen

Mehrere Parfumdiebstähle hat die Polizei nun klären können: Zwei Rumänen, 21 und 37 Jahre alt, wurden festgenommen werden. Sie sollen Parfum um mehr als 3.500 Euro in Oberösterreich und Niederösterreich gestohlen haben.

Angestellte eines Geschäftes hatten die beiden beim Stehlen der Parfums im niederösterreichischen Ybbs an der Donau beobachtet und die Polizei alarmiert. In einem anderen Geschäft wurden sie von einer Mitarbeiterin in einem anderen Geschäft auf Firmenfotos wiedererkannt.

In Justizanstalt St. Pölten gebracht

Die beiden wurden festgenommen. Sie sollen neben Ybbs auch in Haag sowie in Enns und in Leonding Parfum gestohlen haben. Die beiden Beschuldigten zeigten sich laut Polizei teilweise geständig, sie wurden in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.