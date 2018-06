Hoher Schaden von Mobbing

Mobbing am Arbeitsplatz kann Unternehmen teuer kommen. Nicht nur wegen rechtlicher Folgen, sondern auch, weil die Produktivität sinkt und die Krankenstände zunehmen. Die Diözese Linz will unterstützen und vermitteln.

Gerade der Sommer ist für Beschäftigte besonders belastend, so die Betriebsseelsorge Oberösterreich. Bei den vielen Urlauben müssen Vertretungen übernommen werden, es wird Mehrarbeit gefordert. Das erhöht auch die Gefahr von Konflikten - Stress und Überforderung suchen ein Ventil: Oft entladen sie sich in Schikanen an Schwächeren.

Kosten von bis zu 70.000 Euro

Nicht nur der seelische, auch der wirtschaftliche Schaden sei groß, rechnen die Seelsorger vor. So können zum Beispiel für einen Mitarbeiter mit 22.000 Euro Jahresgehalt Kosten von bis zu 70.000 Euro jährlich anfallen: durch Fehlzeiten, Krankenstände oder sinkende Produktivität. Es rechne sich also für Führungskräfte, gut auf ihre Belegschaft zu achten.

Mobbingtelefon eingerichtet

Die Betriebsseelsorge Oberösterreich hat für Betroffene ein eigenes Mobbingtelefon eingerichtet. Dabei gehe es nicht nur ums Zuhören, sondern auch um die Unterstützung bei Konflikten und Schikanen am Arbeitsplatz. Jeden Montag ist das Team der Betriebsseelsorge unter 0732/7610-3610 zu erreichen.

