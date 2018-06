Neuland im Linzer Hafen

Im Bereich des Linzer Hafens entsteht derzeit ein neuer Stadtteil. Das Projekt heißt „Neuland bzw. Neuland + “ und soll zwischen dem Winterhafen und dem Gelände der voestalpine angesiedelt sein.

Architektonisches Highlight des Neulands soll der neue Hafenturm werden, aber auch das Hafenportal sowie die neue Speziallagerhalle mit ihren öffentlich begehbaren Dachflächen in 17 Meter Höhe. Dadurch können die Linzerinnen und Linzer auf den Dächern bis ins Herz des Linzer Hafens gelangen, so der Generaldirektor der Linz AG, Erich Haider sowie der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

Linz AG

Mit dem Projekt Neuland will man aber nicht nur architektonische Akzente setzen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Linz sicherstellen. Und die Abläufe für Industrie und Wirtschaft modernisieren und optimieren: Der Verschiebebahnhof soll erweitert und insgesamt zehn Kilometer Gleise komplett elektrifiziert werden, wodurch der zeitaufwändige Lok-Wechsel von E-Loks auf Dieselloks entfällt und wesentlich effizienter gearbeitet werden könne.

schneider-consult

Der Umbau der ehemaligen Obst- und Gemüsehalle ist so gut wie abgeschlossen, demnächst sollen neue Parkdecks und eine Tiefgarage entstehen.

Insgesamt investiert die Linz AG in den nächsten zehn Jahren laut eigenen Angaben rund 130 Millionen Euro in das Projekt Neuland. Auch die EU hilft mit Förderungen in Millionenhöhe. Der Jahresumsatz des Linzer Hafens betrug 2017 laut Hafendirektor Harald Kronsteiner 44,7 Mio. Euro, um 5.4 Prozent mehr als im Jahr davor.

