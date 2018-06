Generalprobe für Ruder-WM in Ottensheim

Im August 2019 werden in Ottensheim die Weltmeisterschaften im Rudern ausgetragen. Als Bewährungsprobe für diesen Großbewerb wird heuer von 22. bis 24. Juni der Ruder Weltcup an der dortigen Regattastrecke abgehalten.

Ein Teilnehmerfeld mit fast 1.000 Athletinnen und Athleten aus 45 Ländern wird an diesem Wochenende in Ottensheim erwartet. Die Ruderer werden mit mehr als 300 Booten auf der Strecke unterwegs sein.

Medaillenhoffnung aus Österreich

Beim ersten Weltcup Anfang Juni in Belgrad waren auch die Österreicher erfolgreich unterwegs. Florian Walk, Maximilian Kohlmayr, Gabriel Hohensasser und Rudolph Querfeld beendeten ihren ersten Weltcup im Vierer ohne auf dem sechsten Platz, der neu zusammengestellte Leichtgewichts-Doppelzweier mit Julian Schöberl und Bernhard Sieber belegte Rang fünf. Magdalena Lobnig unterstrich mit einer Bronzemedaille ihre Qualität und geht als größte Medaillenhoffnung beim Heim-Weltcup an den Start.

Igor Meijer

Wichtig sind diese Bewerbe aber nicht nur aus sportlicher Sicht, auch für die Veranstalter ist der Weltcup die letzte große Möglichkeit, noch einmal alle Systeme auf den Prüfstand zu stellen. Dann hat man noch etwas mehr als ein Jahr Zeit, bis Ende August 2019 die Weltmeisterschaften in Ottensheim ausgetragen werden. Bei dem kommenden Weltcup wird in Ottensheim auch getestet, was man dem Publikum neben den Rennen noch bieten kann. So erwartet die Besucher jeden Tag ein Showprogramm.

