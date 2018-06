Fix: Strugl wechselt in Verbund-Vorstand

Landeshauptmann-Stv. und Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (ÖVP) wechselt von der Landespolitik in den Vorstand des größten Energieversorgers Österreichs. Das hat der Aufsichtsrat des Verbund am Mittwoch beschlossen.

Für die Nachfolge Strugls in der Landespolitik wurde in den letzten Tagen der Generaldirektor der Eurothermen-Ressorts, Markus Achleitner, als Favorit gehandelt. Strugl war für die Ressorts Wirtschaft, Arbeit, Forschung, Wissenschaft, Energie, Tourismus, Raumordnung, Landesholding, Europa und Sport verantwortlich. Ob diese Aufgaben neu verteilt werden oder ob Strugls Nachfolger - oder Nachfolgerin - sozusagen das gesamte Strugl-Paket übernehmen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

ÖVP OÖ

Wahlkampfleiter und Stratege

1987 begann der jetzt 54-Jährige nach dem Studium als Pressereferent der Volkspartei. Er stieg in der Partei auf, wurde Landesgeschäftsführer und Klubobmann im Landtag. Bei den Nationalratswahlen 1999 war er für Wolfgang Schüssel und bei mehreren Landtagswahlen auch als Wahlkampfleiter im Einsatz. 2013 wurde Strugl als Landesrat angelobt und übernahm von Viktor Sigl das Wirtschaftsressort.

Anfang 2019 wird Strugl seinen neuen Posten im Verbund-Vorstand antreten.

Weiterhin Vorstand mit vier Mitgliedern

Achim Kaspar Kaspar ist seit 2008 General Manager von Cisco Austria, der Österreich-Niederlassung des US-Technologieunternehmens Cisco, sowie von Cisco Kroatien und Slowenien. Der gebürtige Kärntner studierte Betriebswirtschaft in Graz.

Neben Strugl wird auch Achim Kaspar in den Vorstand des Verbunds einziehen, der damit auf vier Mitglieder erweitert wird. Strugl und Kaspar wurden für drei Jahre bis Ende 2021 mit Verlängerungsoption auf zwei weitere Jahre, also bis Ende 2023, bestellt. Strugl wird außerdem stellvertretender Vorsitzender des Verbund-Vorstands. Die langjährigen Verbund-Vorstandsdirektoren Hannes Sereinig (der derzeit auch Vize-Vorstandschef ist) und Günther Rabensteiner - beide gelten als SPÖ-nahe - scheiden mit Jahresende aus, sie gehen wie seit längerem bekannt in Pension.

Zu 51 Prozent gehört der Verbund der Republik Österreich und ressortiert zum Finanzministerium von Minister Hartwig Löger (ÖVP). 2017 wurden mit gut 2.800 Mitarbeitern rund 2,9 Mrd. Euro Umsatz erzielt.

Links: