28 Konzerte bei den Summer Jazz Nites

Ein geballte Ladung an Jazz und allem, was dem Jazz nahe ist, gibt es ab Mittwoch bei den „Summer Jazz Nites“ der Linzer Anton Bruckner Privatuniversität zu hören: 28 Konzerte in vier Tagen stehen auf dem Programm.

Studierende und Absolventen des Instituts für Jazz und improvisierte Musik wollen an fünf Schauplätzen in ganz Linz beweisen, dass an der Bruckneruniversität höchste Qualität gelehrt wird, so Martin Stepanik, der Direktor des Instituts: „Der besondere Reiz der Veranstaltung ist, dass es eine unglaubliche Vielfalt von Musik gibt. Und das sage ich jetzt ohne Größenwahn: auf einem wirklich sehr, sehr hohen Niveau.“

Konzerte und Sesions

Bis Samstag um Mitternacht spielen unterschiedliche Formationen Konzerte und improvisierte Sessions. Gespielt wird in der Linzer Stadtwerkstatt, im Sonic-Lab der Bruckneruniversität, im Central, und auf der Linzer Landstraße. Dort wird „Les fleurs de St. Valentin“ ab 16.00 Uhr die Passanten mit Jazz und improvisierter Musik versorgen.

Um 19.00 Uhr treten dann im Sonic Lab der Bruckneruni die Free Pop Composers unter Martin Stepanik auf, und um 21.00 Uhr begeben sich Les Fleurs de St. Valentin von der Landstraße auf die Terrasse des Cafe Central.

Link: