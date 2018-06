Strafanzeige gegen Facebook

Ein Rechtsanwalt aus Steyr wirft Facebook schweren gewerbsmäßigen Betrug vor. Der Konzern soll vorsätzlich persönliche Daten seiner Nutzer an Firmen weitergegeben haben. Der Anwalt hat nun Strafanzeige erstattet.

Nach einer Klage gegen den Internetriesen Facebook wegen missbräuchlicher Verwendung von Daten legt der Steyrer Rechtsanwalt Hubert Niedermayr noch ein Schäuflein nach. Er hat nun auch noch Strafanzeige gegen Facebook erstattet, und zwar wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges.

„Keine Zustimmung der Betroffenen“

Der Hintergrund: Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Facebook in großem Maßstab Nutzerdaten an Vertragspartner wie Amazon oder Apple weitergegeben haben soll. Dies sei nicht nur ein sorgloser Umgang mit Nutzerdaten, sondern eine vorsätzliche Verwendung ohne Zustimmung der Betroffenen.

Fall liegt bei Korruptionsstaatsanwaltschaft

Ob sich Facebook in Österreich strafbar gemacht hat, werde die Überprüfung der Strafanzeige in den nächsten Monaten zeigen, so der Anwalt. Der Fall liegt nun bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien. Facebook hat auf Anfrage keinen Kommentar zu den Vorwürfen abgegeben.