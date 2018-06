Heimrad-Bäcker-Preise verliehen

Im Linzer StifterHaus werden am Dienstag die Heimrad-Bäcker-Preise verliehen. Unter den Preisträgern ist mit Manfred Mittermayr ein Autor mit Bezug zu Thomas Bernhard.

Der Literaturpreis wurde vom oberösterreichischen Schriftsteller und Verleger Heimrad Bäcker mit dem Erlös und Verkauf seines literarischen Nachlasses gestiftet und wird jährlich vergeben.

Mittermayer erhält „neue texte“-Essay-Preis

Der Name des Salzburgers Manfred Mittermayer ist aufs Engste verbunden mit dem Schaffen von Thomas Bernhard. Er ist Mitglied des Herausgeberteams der 22-bändigen Bernhard-Gesamtausgabe, von ihm stammt auch die 2015 erschienene Biografie über Thomas Bernhard. Im Zuge des diesjährigen Heimrad-Bäcker-Preises erhält Mittermayer den „neue texte“-Essay-Preis in der Höhe von 2.000 Euro.

Hauptpreis geht an Peter Waterhouse

Der mit 8.000 Euro dotierte Hauptpreis ergeht an den in Wien lebenden Berliner Autor Peter Waterhouse. Ebenfalls in Wien wirkt die mit dem Förderpreis in der Höhe von 3.500 bedachte Hamburgerin Hanne Römer für ihre Arbeiten an der Schnittstelle von Literatur und multimedialer Kunst.

Einziger Preis für experimentelle Dichtung

Mit dem Heimrad-Bäcker-Preis werden Literaten ausgezeichnet, die stilistisch jenen Autoren nahe kommen, die Bäcker einst in seiner „edition neue texte“ verlegte. Es ist dies damit österreichweit der einzige Preis, der experimentelle Dichtung fördert.

