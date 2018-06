Mann nach Unfall mit Alkolenker verstorben

Ein Pensionist, der am Sonntag vom Auto eines Alkolenkers in Linz erfasst worden war, ist in der Nacht auf Dienstag seinen Verletzungen erlegen.

Der 79-jährige Linzer war gerade aus seinem Auto ausgestiegen, als der 74-jährige Alkolenker während der Fahrt einnickte und sein Wagen rechts von der Fahrbahn abkam.

0,82 Promille Alkohol im Blut

Der Pensionist wurde auf der Fahrerseite seines Autos eingeklemmt. Der Verletzte wurde in den Med Campus III der Uniklinik eingeliefert, wo er in der Nacht auf Dienstag verstarb. Ein Alkotest bei dem Unfallfahrer ergab 0,82 Promille.

Link: