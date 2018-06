Brände durch Blitzschläge

Gewitter und Sturm haben in der Nacht auf Dienstag zu dutzenden Einsätzen für die Feuerwehren geführt, darunter auch Brände durch Blitzschläge. Besonders heftig war es für die Helfer in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land).

Der Blitz dürfte gegen 22.00 Uhr in das Nebengebäude des Bauernhofs in Buchkirchen eingeschlagen haben. Die Folge war ein Großbrand mit Alarmstufe drei. Zwanzig Feuerwehren waren zum Teil bis Dienstagfrüh im Einsatz. Das Nebengebäude brannte komplett ab.

Gleichzeitig prallte während des heftigen Gewitters ein Auto gegen eine Mauer. Auch hier waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Buchkirchen über mehrere Stunden gefordert. Der verletzte Lenker wurde von Bewohnern aus dem Fahrzeug befreit und erstversorgt.

Blitz schlug in Zählerkasten ein

In Pilsbach (Bezirk Vöcklabruck) dürfte der Blitz in einen Zählerkasten eingeschlagen haben. Ein Wohnhausbrand war die Folge. Hier waren drei Feuerwehren im Einsatz. Und in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) hat Blitzschlag einen Holzstoß in Brand gesetzt. Das Feuer war von Bewohnern nach Mitternacht entdeckt worden, was ein Glück gewesen sei, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Vorderweißenbach. Eine Hütte und der angrenzende Wald hätten sonst sicher zu brennen begonnen.

Umgestürzte Bäume

Mit dem Gewitter kam in Teilen des Landes auch Sturm auf, der zu mehr als zwanzig Feuerwehreinsätzen - etwa wegen umgestürzter Bäume - führte. In den meisten Fällen waren die Probleme aber rasch gelöst, hieß es vom Landesfeuerwehrkommando.

Waldbrände in St. Wolfgang und Bad Goisern

Bevor in der Nacht die Gewitter ausgebrochen sind, hatten die Feuerwehren in St. Wolfgang und Bad Goisern mit Waldbränden zu kämpfen. In St. Wolfgang wird am Dienstag zur Sicherheit noch ein Polizeihubschrauber über das 1.000 Quadratmeter große Gelände fliegen.