Bankangestellte zweigte 164.000 Euro ab

Eine Bankangestellte aus dem Großraum Linz dürfte über Jahre hinweg Geld ihrer Kunden abgezweigt haben. In Summe geht es um mehr als 164.000 Euro. Am Dienstag steht die Frau in Linz vor Gericht.

Zwölf Kunden sollen von der Frau um ihr Geld gebracht worden sein. Eine betagte Dame wurde so nach Angaben der Staatsanwaltschaft Linz um 56.000 Euro geschädigt. Das Geld dürfte die Angeklagte nicht auf einmal, sondern über Jahre hinweg auf eines ihrer Konten verschoben haben. Dabei soll sie etwa vorgetäuscht haben, dass das Geld auf ein Sparbuch transferiert werde oder dass für eine Barabhebung eine zweite Unterschrift oder für einen Versicherungsabschluss eine Einmalzahlung nötig sei.

Gestand Tat bei Vorgesetztem

In Summe soll die Frau so seit Sommer 2011 mehr als 164.000 Euro auf eigene Konten verschoben haben. Erwischt wurde die Linzerin aber nicht. Sie selbst gestand im Frühling 2017 ihre betrügerischen Taten gegenüber einem Vorgesetzen, so die Staatsanwaltschaft. Die Bank erstattete den betrogenen Kunden das Geld zurück. Mittlerweile soll die Angeklagte diesen Schaden gegenüber der Bank wieder gut gemacht haben.

Bis zu drei Jahre Haft

Laut Anklageschrift ist die Frau teilgeständig. Sie muss sich am Dienstag wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Betruges vor dem Linzer Landesgericht verantworten. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr bis zu drei Jahre Haft.