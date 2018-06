Zwei Kunstpreise werden vergeben

Preise sind für junge Künstler eine wichtige Starthilfe, nicht nur der Ehre wegen, sondern auch in Hinblick auf finanzielle Unterstützung. Zwei Organisationen vergeben ihre Preise am Montag.

Mit einem Preisgeld von insgesamt 14.000 Euro fördern die vier Linzer Clubs der Soroptimistinnen junge bildende Künstlerinnen. Unter 46 Einreichungen sprach die Fachjury den Hauptpreis Sophie Hammer zu, Mahsa Teymouri und Hannah Kordes erhalten die beiden Anerkennungspreise. Neben der finanziellen Unterstützung bietet dieser Kunstpreis den Nachwuchskünstlerinnen im Herbst auch die Möglichkeit einer Ausstellung in der Studiogalerie der OÖ. Kunstsammlung.

Hubert-von-Goisern-Kunstpreis

Bereits am Montag wird der Hubert-von-Goisern-Kunstpreis in der Höhe von insgesamt 10.000 Euro vergeben. Der Künstler unterstützt damit vier junge Kulturschaffende aus dem Raum OÖ und Salzburg. So erhält Irene Troi als Gründerin des Attergauer Jugendsinfonieorchesters einen Preis, ebenso der vielfach ausgezeichnete Schlagzeuger Christoph Sietzen, ein Absolvent der Anton Bruckner Privatuniversität. Die Preisverleihung erfolgt im Schloss Mirabell in Salzburg.