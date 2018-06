Streit unter Lenkern mit Eisenstange

Weil einer den anderen beim Abbiegen behindert haben soll, sind am Sonntag in Wels zwei Autofahrer in Streit geraten - mit Eisenstange und Pfefferspray.

Beide fuhren gleich schwere Geschütze auf: Der eine, ein 48-jähriger Mühlviertler, hatte eine Eisenstange in der Hand, als er aus dem Wagen stieg. Daher bewaffnete sich der andere, ein 49-jähriger Wiener, sicherheitshalber mit einem Pfefferspray, den der auch einsetzte.

Pfefferspray in die Augen gesprüht

Zuerst trugen die zwei ihren Streit ums Abbiegen lautstark, aber nur verbal auf der Straße aus, berichtete die Polizei. Der Wiener fühlte sich allerdings bedroht, weil sein Gegenüber eine Eisenstange in der Hand hielt. Daher nahm er einen Pfefferspray aus dem Auto und sprühte dem Mühlviertler in die Augen. Dieser wurde ins Spital gebracht und ambulant behandelt.