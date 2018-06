Fahrerflucht nach Unfall mit Kind

In Enns (Bezirk Linz-Land) hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntagabend einen 13-jährigen Schüler angefahren und dann Fahrerflucht begangen. Zeugen aus einem nahen Fast-Food-Restaurant alarmierten die Einsatzkräfte.

Der 13-Jährige war gegen 22.20 Uhr in der Dr.-Renner-Straße in Enns unterwegs. Als er die Straße in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants überquerte, wurde der Schüler von einem Auto erfasst. Der Bub prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde dann auf die Fahrbahn geschleudert, wo er mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen blieb.

Nur kurz um Verletzten gekümmert

Laut Zeugen, die den Unfall vom Schanigarten des Fast-Food-Lokals aus beobachtet hatten, hielt der Autolenker zwar an und stieg auch kurz aus, doch anstatt sich um den verletzten Buben zu kümmern, setzte er sich wieder ans Steuer und fuhr davon. Der verletzte 13-Jährige wurde nach der Erstversorgung in die Uniklinik nach Linz gebracht.

Helles Auto mit Linzer Kennzeichen

Bei dem gesuchten Auto soll es sich um einen hellen Kleinwagen der Marke Fiat mit Linzer Kennzeichen handeln. Hinweise zu dem Fahrerflüchtigen nimmt die Polizei Enns unter der Telefonnummer 059 133 4132 entgegen.