Bei Flucht vor Polizei gegen Baum gefahren

Nachdem er einen Kleinlastwagen in Oberösterreich gestohlen hatte, lieferte sich ein 27-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der Westautobahn in Niederösterreich. Seine Flucht endete aber an einem Baum.

Der Mann hatte in der Nacht auf Freitag in Pucking (Bezirk Linz-Land) einen Kleinlastwagen gestohlen. Aufmerksam wurde man auf ihn, nachdem er in Bergland, im niederösterreichischen Bezirk Melk, einen Tankbetrug verübt hatte.

Nach Tankbetrug von Streifenwagen entdeckt

Eine Streife aus Sankt Pölten entdeckte bei ihrer Fahndung nach dem Tankbetrüger den 27-jährigen Slowaken auf der Autobahn. Der Diebstahl des Lastwagens war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Verfolgungsjagd auf der A1

Der einschlägig vorbestrafte Mann stieg aufs Gas und missachtete alle Versuche der Polizei, ihn anzuhalten. Er fuhr schließlich von der Autobahn ab und versuchte, mit dem gestohlenen Klein-Lkw über einen Waldweg davon zu kommen. Diese Flucht endete allerdings an einem Baum.

Alle Angaben verweigert

Die Beamten nahmen den Mann fest und überstellten ihn zur Polizeiinspektion Ansfelden. Dort verweigerte er alle Angaben. Der Festgenommene sitzt jetzt in der Justizanstalt Linz.