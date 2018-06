Ball der Oberösterreicher in Wien

Am Samstagabend hat der traditionelle Ball der Oberösterreicher im Wiener Rathaus stattgefunden. Viel Prominenz aus dem Bundesland und der Bundeshauptstadt feierte in den prunkvollen Räumlichkeiten.

Zum 117. Mal wurde der älteste und traditionsreichste Trachtenball Österreichs veranstaltet. Neu war heuer, dass der Ball von einem Wintertermin in den Frühsommer verlegt wurde, auch die Räumlichkeiten waren gänzlich andere. Statt des Austria Centers rückte man heuer Richtung Stadtzentrum in das Wiener Rathaus.

Auf die Beine gestellt wurde die Veranstaltung vom Verein der Oberösterreicher in Wien. Laut Statut versteht sich der Verein als „inoffizielle Landesdelegation in Wien“, immerhin leben etwa 70.000 Oberösterreicher in der Bundeshauptstadt.

Die beim Ball vertretene Delegation aus Oberösterreich wurde von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) angeführt, Wien wurde durch den Hausherren im Rathaus, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), vertreten. Neben den beiden politischen Spitzen schwang natürlich viel Prominenz aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft das Tanzbein.

