Kleinkind von Hund ins Gesicht gebissen

In Wartberg an der Krems (Bezirk Kirchdorf) hat ein Hund ein Kleinkind ins Gesicht gebissen. Der Eineinhalbjährige musste mit einem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Linz geflogen werden.

Eine Familie aus Wien war am Samstag zu Besuch bei Freunden auf einem Bauernhof in Wartberg, wo eine Feier stattfinden sollte. Während der Vorbereitungsarbeiten wurde der eineinhalb Jahre alte Bub der Besucher vom Haushund der Rasse Hovawart aus unbekannten Gründen plötzlich ins Gesicht gebissen.

pixabay/Couleur

Derzeit ist nicht klar, ob Kind und Hund zu diesem Zeitpunkt unbeaufsichtigt waren. Hovawarte sind eine Hunderasse, die normalerweise als ausgeglichen und für Familien geeignet gilt.

Mit Rettungshubschrauber in Kinderklinik

Der kleine Bub wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Linz geflogen.

Kind in Wels von Vordach gefallen

Auch in Wels hat sich am Samstag ein Unfall mit einem Kind ereignete. Während des Spieles auf dem Vordach einer Tiefgarage in der Otto-Loewi-Straße stürzte ein sechsjähriger Bub aus Niederösterreich ab. Laut Polizei dürfte das Kind ausgerutscht sein und fiel dann etwa drei Meter tief auf den Asphaltboden.

Nach der Erstversorgung wurde der Bub in die Kinderklinik nach Linz gebracht.