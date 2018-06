76-Jähriger stürzte in Klettersteig ab

In Gosau (Bezirk Gmunden) ist am Samstag ein 76-jähriger Bergsteiger im so genannten „Laserer Alpin Klettersteig“ abgestürzt. Bergretter, die auf dem Weg zu einer Übung waren, bargen den Mann.

Der Kletterer aus Neukirchen an der Vöckla war bereits ans Ende des Klettersteiges gelangt, als er plötzlich rund sieben Meter in die Tiefe stürzte und auf dem Gosausee Rundwanderweg liegenblieb.

Bergretter waren glaich zur Stelle

Ein Zeuge leistete erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Zufällig waren die Bergretter des Bergrettungsdiensts Gosau inm diesen Minuten auf dem Weg zu einer Übung und konnten gleich erste Hilfe leisten.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Der schwer verletzte 76-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg geflogen.