Mehrere Verletzte bei Kirschenernte

Fünf Personen sind am Samstag beim Kirschenpflücken verletzt worden. In Weißenkirchen im Attergau ist eine Familie mit einer Hebebühne abgestürzt. In Weng im Innkreis gab es einen Verletzten nach einem Sturz von der Leiter.

Drei Mitglieder einer Familie - zwei Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren und ein 76-jähriger Mann - ließen sich in Weißenkirchen im Attergau (Bezirk Braunau) mit einer Hebebühne in den Kirschbaum hochfahren. Auf der Plattform stand noch ein 40-Jähriger, sozusagen am Steuer des Arbeitsgeräts.

Hebebühne kippte plötzlich um

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kippte die Plattform plötzlich und alle vier fielen aus etwa vier bis fünf Meter Höhe auf eine Wiese. Zwei Personen wurden am Boden auch noch vom Korb der Hebebühne getroffen.

Becken- und Wirbelsäulenverletzungen

Die zwei Männer und zwei Frauen wurden mit Verdacht auf Becken- und Wirbelsäulenverletzungen versorgt. Insgesamt vier Rettungsteams, zwei Notarzthubschrauber sowie zwei Notarztteams kümmerten sich um die Verletzten, die in Krankenhäuser nach Vöcklabruck und Salzburg gebracht wurden.

Leiter weggerutscht

Auch im Innviertel kam es zu einem Unfall beim Kirschenbrocken. Einem 60-Jährigen in Weng im Innkreis (Bezirk Braunau) rutschte eine Stehleiter weg. Er fiel aus einer Höhe von etwa zwei Meter auf einen Pflasterboden und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.