Landesparteitag der SPÖ

In der Linzer Tips Arena wird am Samstag der Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich abgehalten. An der Spitze sind keine Veränderungen zu erwarten: Die Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer tritt zu ihrer Wiederwahl an.

Nach monatelangen personellen Turbulenzen wegen der Wahlniederlage von 2015, übernahm Birgit Gerstorfer im Jahr 2016 den Vorsitz der Landespartei. Es folgte ein Umbau der Parteistruktur der noch heuer abgeschlossen werden soll. Dies hatte aber zuletzt in der Partei einige Unruhe ausgelöst, weil es Schließungen von Bezirksstellen geben soll. Deren Zahl soll von 15 auf 8 gesenkt werden.

„Erwarte mir ein gutes Ergebnis“

„Vor zwei Jahren war ich noch ganz frisch in der Funktion. Wir hatten wenig Zusammenarbeit“, so Gerstorfer, „heute haben wir schon einiges gemeinsam erreicht, also ich erwarte mir ein gutes Ergebnis.“ Die 95,8 Prozent der ersten Wahl werden aber wohl nicht mehr zu erreichen sein. Zumindest eines sei sicher: „Ganz bestimmt“ werde sie für die Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen

Gegenmodell zur “schwarz-blauen Retropoplitik“

Beim Landesparteitag will Gerstorfer mit einem ein Gegenmodell zur “schwarz-blauen Retropoplitik“ punkten. Präsentiert wird auch der Leitfaden für die Bereiche Gemeinden, Soziales, Arbeit, Bildung, Wohnen, Kultur und Sicherheit.

Bundesparteichef Christian Kern wird am Samstag in der Tips-Arena zu den 700 erwarteten Gästen, unter ihnen 282 Delegierte, sprechen. Anschließend stellt sich Gerstorfer der Wahl. Ein persönliches Ziel für die Wiederwahl wollte Gerstorfer im Vorfeld nicht bekanntgeben. Das Wahlergebnis wird für Samstag 14.00 Uhr erwartet.

