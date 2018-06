Ziegen für Landwirtschaft immer wichtiger

In keinem anderen Bundesland werden so viele Ziegen gehalten wie in Oberösterreich. Fast 30.000 Ziegen gibt es, meist in Biobetrieben. Ihre Milch, aber auch der Ziegenkäse, sind inzwischen begehrte Spezialitäten.

Gab es 1990 nur knapp 7.000 Ziegen, so ist die Zahl bis heute auf 30.000 gestiegen. Der Grund für die Erfolgsgeschichte sei die Milch der Ziegen, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Reisecker. Denn mit wenig Aufwand können auch kleine Betriebe einen guten Erwerb schaffen. Viel Fläche sei zudem auch nicht notwendig.

Rund 300 Ziegenbetriebe sind in Oberösterreich angesiedelt, pro Jahr werden zwei Millionen Liter Ziegenmilch in der Direktvermarktung verarbeitet, 7,5 Millionen Liter Ziegenmilch gehen an die Molkereien. Ein Teil der Ziegenmilch wird übrigens auch nach Tirol und nach Bayern geliefert. Derzeit noch weniger bekannt sind Kitzfleisch und Wurstprodukte als Spezialitäten.

Das Tempo müsse nun verlangsamt werden, sagt Josef Stöckl vom Landesverband der Ziegenzucht: „Die letzten Jahre waren von einem enormen Wachstum geprägt, jetzt müssen wir das festigen.“

Die am häufigsten vorkommende Rasse in Oberösterreich ist die weiße leistungsstarke Saanenziege, es gibt aber auch etwa die Burenziege und die geländegängige Gebirgsziege. Die Saanenziege ist auch im Ausland begehrt, etliche der Zuchtziegen werden exportiert, vor allem in die Ukraine, aber auch nach Serbien und Moldawien.