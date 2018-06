„Guten Morgen Österreich“ im Eferdinger Landl

Das ORF-Frühfernsehen „Guten Morgen Österreich“ ist zu Gast im Eferdinger Landl, dem Obsthügelland und Bad Schallerbach. Ab 11. Juni melden sich Maria Theiner und Jan Matejcek aus Oberösterreich von Montag bis Freitag jeweils von 6.30 bis 9.30 in ORF 2.

Sendungshinweis: „Guten Morgen Österreich“, Dienstag bis Freitag, 6.30 bis 9.30 Uhr

Die Reise startet am Montag in Pupping, über St. Marienkirchen a. d. Polsenz am Dienstag und Bad Schallerbach am Mittwoch geht es am Donnerstag nach Eferding, und schließlich gastiert das mobile Studio am Freitag in Aschach a. d. Donau. Aus diesen Gemeinden berichtet in derselben Woche von Montag bis Freitag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr auch die Vorabendsendung „Daheim in Österreich“.

Endspurt für das Schuljahr

Am Montag meldete sich „Guten Morgen Österreich“ direkt vom Ufer der Donau aus der Gemeinde Pupping. Mit Montag startet auch der Endspurt im Schuljahr. Drei Wochen sind es noch in Ostösterreich, vier im Westen. Kann man jetzt noch das Zeugnis retten oder sich verbessern? Sollte man bereits auf Lernen in den Ferien einstellen? Darüber diskutieren wir mit Lerntrainerin Renate Birgmayer. Musikalisch startet die Woche mit Matthias Rupprecht, besser bekannt als „Dance like a Poet“ aus Alkoven. Und es gibt Fitness-Tipps für den Büroalltag.

„Daheim in Österreich“ meldet sich am Montag aus St. Marienkirchen an der Polsenz u. a. mit dem Thema „Verkehrsstrafen in Urlaubsländern - Wenn nach dem Urlaub ein Schreiben von einem Rechtsanwalt eintrifft“.

Andere Länder, andere Regeln

Wie viele Warnwesten brauche ich in Italien? Warum sollte ich in Slowenien unbedingt eine Vignette haben? Antworten darauf und Tipps für eine sichere Fahrt in den Urlaub gibt es am Dienstag in St. Marienkirchen a. d. Polsenz. In der Mosthauptstadt von Oberösterreich steht natürlich auch die Landessäure im Mittelpunkt. Aus dem Haustrunk der Bauern ist längst eine Genuss-Spezialität geworden. Die passende Musik liefern die „Mostpressers“, eine junge Blasmusik-Band aus Oberösterreich. Und die beiden Nachwuchs-Hoffnungen im Beach- Volleyball – Martin Ermacora und Moritz Pristauz – sind ebenfalls zu Gast. „Daheim in Österreich“ kommt am Dienstagabend aus Bad Schallerbach. Zu Gast sind neben dem „Schneiderwirt-Trio“ die Teilnehmer des österreichischen Bundesheers bei der „Panzer-WM“ in Deutschland.

Immer mehr Pools in diesem Land

Mehr als 61.000 Pools gibt es alleine in Oberösterreich. Das entspricht der Fläche von mehr als 270 Fußballfeldern. Gerade für kleinere Freibäder wird es immer schwerer zu überleben. Darüber unterhalten wir uns am Mittwoch, 13. Juni. Das mobile „Guten Morgen Österreich“-Studio steht direkt in der Eurotherme Bad Schallerbach. Dort wurde übrigens vor genau 100 Jahren nach Erdöl gebohrt. Gestoßen ist man allerdings auf schwefelhaltiges Thermalwasser, was den Ort zum Kurort machte. Musikalischer Gast ist der Sänger Max Grubmüller. „Daheim in Österreich“ kommt am Mittwochabend aus Eferding. Am Vorabend der Eröffnung der „Fußball-WM 2018“ schaut Klaus Lindenberger vorbei. Er ist der Tormanntrainer des österreichischen Nationalteams, das gegen die WM-Teilnehmer Russland und Deutschland ebenerst gesiegt hat. 1990 war Klaus Lindenberger Österreichs Torhüter bei der „Fußball-WM“ in Italien.

Blut – ein „Saft“ der Leben retten kann

Am Donnerstag, 14. Juni ist „Weltblutspendetag“. Wie wichtig Blutspenden sind, ist Thema bei „Guten Morgen Österreich“ live vom Stadtplatz in Eferding. Die „Fußball-WM 2018“ in Russland ist ebenso Thema. Gast ist Jürgen Werner, ehemaliger Fußball-Nationalspieler und jetziger Fußballmanager und Spielervermittler. Und wir reden wieder „Oberösterreichisch“ mit RADIO OBERÖSTERREICH-Volkskulturmoderator Franz Gumpenberger. Bei „Daheim in Österreich“ am Abend in Aschach a. d. Donau ist der „Hot Pants Road Club“ zu Gast.

Gerüstet für Hochwasser

Am Freitag stehen „Guten Morgen Österreich“ und „Daheim in Österreich“ mitten in einem der größten Feuerwehrwettbewerbe in Österreich. 1.000 Besatzungen aus Oberösterreich und den Nachbarbundesländern messen sich auf der Donau im Zillenfahren, das zugleich Training für den Ernstfall ist. Die Zille ist gerade bei Hochwasser ein unverzichtbares Fahrzeug der Feuerwehren. Musikalische Gäste sind die „Quetschwork Family“, eine Mundart-Band aus Oberösterreich und dem angrenzenden Niederösterreich, mit einer Kostprobe aus ihrem neuen Album „Kopfkino“. Und bereits sein 35. Album hat „Waterloo“ fertiggestellt. Er ist am Abend Gast in Daheim in Österreich“.

