Gutachten bestätigt: Wolf riss Schafe in Weyer

Nun steht fest: Zwei Schafe sind in der Gemeinde Weyer (Bezirk Steyr-Land) vor zwei Wochen von einem Wolf gerissen worden. Das bestätigte jetzt das DNA-Ergebnis. Forscher haben Proben der toten Tiere entnommen, um mehr über den Wolf zu erfahren.

Weitere Untersuchungen sollen nun klären, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Wolf handelt. Laut einer ersten Einschätzung dürfte es sich dabei um einen sprichwörtlichen einsamen Wolf handeln. „Einzelne Wölfe wandern derzeit durch Österreich. Sie sind oft sehr zügig unterwegs“, sagte Wildbiologe Georg Rauer, „es ist also davon auszugehen, dass der Wolf schon wieder weiter ist.“ Es sei aber grundsätzlich auch möglich, dass sich Wölfe länger in einem Gebiet aufhalten.

Landwirtschaftskammer und Vertreter der Jägerschaft werden Freitagabend bei einer Sitzung über ihre weitere Vorgehensweise beraten. Denn der Wolf ist streng geschützt. Somit ist der Abschuss eines Tieres strafbar und kommt nicht infrage.

Vor zwei Wochen wurden nahe einem Hof in Weyer zwei tote Schafe entdeckt. Von Anfang an war der Wolf der Hauptverdächtige. Mehr dazu in: „Weyer: Wolf dürfte zwei Schafe gerissen haben“ (ooe.ORF.at ; 25.5.2018).