Schmerzmittel aus Rollator gestolen

Eine 30-jährige Drogenabhängige soll einer Pensionistin vor einer Apotheke aufgelauert haben, um ihr Schmerzmittel aus dem Rollator zu stehlen. Als sie von der Polizei aufgegriffen wurde, rastete die 30-Jährige aus.

Eine 83-jährige Pensionistin hatte Mittwochmittag in Braunau die Apotheke besucht, um sich ihre Schmerzmittel zu holen. Dabei wurde sie offensichtlich beobachtet. Denn beim Verlassen der Apotheke stürmte eine 30-jährige Frau auf sie zu, nahm die Morphin-Tabletten, die sie auf ihrem Rollator abgelegt hatte, weg und flüchtete.

Bei Einvernahme ausgerastet

Die Polizei konnte die Drogensüchtige kurz darauf am Stadtplatz stellen. Bei der weiteren Befragung und Durchsuchung am Polizeiposten von Braunau rastete die 30-Jährige aus. Sie ging auf zwei Polizistinnen los und verletzte sie. Mehrere Polizisten waren nötig, um die Frau zu bändigen. Sie wurde in die Justizanstalt Ried gebracht.

ORF

Keine Unbekannte

Es ist nicht das erste Mal, dass die Frau aus Braunau durch aggressives Verhalten auffällt. Wie weitere Ermittlungen ergaben, war sie bereits am Montag in Braunau ohne Grund auf einen Deutschen losgegangen und hatte eine volle Bierflasche auf dessen Kopf zerschlagen.