Gerstorfer tritt erstmals zur Wiederwahl an

Nach zwei Jahren an der Spitze tritt SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer am Samstag beim 44. Landesparteitag in Linz zur Wiederwahl an. Sie erwarte sich nicht, ihr erstes Ergebnis von 95,8 Prozent nochmals zu erreichen.

Denn für ihre Wiederwahl sieht Gerstorfer im Vergleich zum Parteitag vor zwei Jahren ein deutlich verändertes Umfeld: „Vor zwei Jahren war ich noch ganz frisch in der Funktion. Wir hatten wenig Zusammenarbeit“, so Gerstorfer, „heute haben wir schon einiges gemeinsam erreicht, also ich erwarte mir ein gutes Ergebnis.“ Zumindest eines sei sicher: „Ganz bestimmt“ werde sie für die Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen.

Land OÖ/Stinglmayr

Die Ausgangsbedingungen der Landes-SPÖ waren damals keine einfachen: Nach monatelangen personellen Turbulenzen infolge der Wahlniederlage von 2015, bei der die SPÖ 6,6 Prozentpunkte verlor und bei 18,4 Prozent landete, übernahm Gerstorfer nach Johann Kalliauer den Chefposten. Gerstorfer kannte die Rolle an der Spitze schon: Zuvor war sie sechs Jahre lang Chefin des oberösterreichischen AMS.

Suche nach neuen Themen

Auf dem Landesparteitag wird der Leitfaden für die Bereiche Gemeinden, Soziales, Arbeit, Bildung, Wohnen, Kultur und Sicherheit verabschiedet werden, der die Richtung der Partei, bei der „die Menschen im Zentrum stehen“ vorgibt. Auch Bundesparteichef Christian Kern wird am Samstag in der TipsArena zu den 700 erwarteten Gästen sprechen. Im Vorfeld des Landesparteitags wollte die Partei von rund 12.000 Mitgliedern wissen, welches die fünf wichtigsten Themen für Sozialdemokraten seien, so Geschäftsführerin Bettina Stadlbauer. An erster Stelle liegt die Arbeitsmarktpolitik, gefolgt von Wohnen, Pflege, Bildung und Kinderbetreuung. Das Ergebnis des Landesparteitags der SPÖ wird am Samstag um 14.00 Uhr feststehen.

Links: