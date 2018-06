Große Häuser öffnen ihre Türe

Zwei großen Häusern in Linz öffnen ihre Pforten für Interessierte am kommenden Wochenende. Das Biologiezentrum feiert sein 25. Jubiläum. Die Anton Bruckner Privatuniversität lädt zum „Tag der offenen Tür“.

Egal, ob Insekten, Pflanzen oder Steine: Über sechs Millionen Objekte sind im Biologiezentrum zu entdecken. Nach dem Naturhistorischen Museum Wien führt das Museum mit inkludierter Forschungsstation die zweitgrößte Sammlung österreichweit.

Vielseitige Einblicke

Am Jubiläumswochenende bietet das Zentrum für Biologie außergewöhnliche Einblicke hinter die Kulissen. Geboten wird dabei unter anderem ein Theater im Grünen auch ein Musik-Picknick auf der Teichbühne im Ökopark.

Anton Bruckner Privatuniversität/Simon Bauer

Musikalisch geht es auch am Fuße des Linzer Pöstlingbergs zu. Dort öffnen die Studierenden und Lehrenden Interessierten Tür und Tor, um in Produktionen hineinzuschnuppern, sowie sich über mögliche Studienrichtungen zu informieren. Am Samstag und am Sonntag präsentiert sich die Anton Bruckner Universität als „Haus der Künste.“

