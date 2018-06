Schiemer bleibt Manager der SV Ried

In einer Vorstandssitzung am Mittwochabend wurde Franky Schiemer trotz des verpassten Aufstiegs in die Fußball-Bundesliga als Manager des Innviertler Zweitligisten bestätigt. Das bestätigte Schiemer am Donnerstag exklusiv gegenüber dem ORF OÖ.

„Mir war es persönlich sehr wichtig, gegenüber dem Vorstand nach unserem verpassten Saisonziel die Vertrauensfrage zu stellen, das habe ich getan, aber sehr positive Signale der Klubführung erhalten, ich bin nach wie vor voller Tatendrang, auch wenn es nicht einfacher wird, durch den Wegfall der TV-Gelder in der Bundesliga müssen wir noch näher zusammenrücken, auch finanziell abspecken, aber wir werden uns die Zeit geben, um die Dinge wieder in die richtige Richtung zu lenken“, so Schiemer im Interview mit ORF OÖ-Sportredakteur Dennis Bankowsky.

Trainerfrage noch offen

Für Franky Schiemer hat die Trainersuche jetzt höchste Priorität. „Es hat bereits positive Vorgespräche gegeben, ich kann aber noch nicht über Namen sprechen, nur eines: ich habe eine ganz klare Wunschvorstellung im Kopf, was das Trainerteam betrifft.“ Ob der bisherige Trainer Thomas Weissneböck zu diesem „Wunsch-Trainerteam“ gehört, wollte Schiemer nicht sagen.

SV Ried

„Abspecken“ im Kader

Der ganz große Umbruch im Rieder Spielerkader wird trotz des kleiner werdenden Budgets ausbleiben. Quantitativ muss abgespeckt werden, dazu dürften auch einige der teuren Leistungsträger den Klub verlassen. „ Dieser Aufgabe stellen wir uns. Sicherlich müssen wir jetzt unsere eigenen jungen Akademie-Spieler forcieren, das ist vielleicht sogar ein Vorteil der Zweiten Liga. Mit Arne Ammerer und Stefano Surdanovic standen ja zwei davon bereits in der abgelaufenen Saison regelmäßig im Kader, und konnten auch bereits einiges an Spielpraxis sammeln, da werden noch weitere dazustoßen. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir den Stamm der bisherigen Mannschaft auch weiterhin in Ried sehen werden, es wird auch noch der eine oder andere neue dazustoßen“, so Schiemer.