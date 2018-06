Gipfeltreffen Österreich-Bayern in Linz

In gut zwei Wochen wollen sich die Regierungen von Österreich und Bayern in Linz treffen. Laut einem Bericht der deutschen Presseagentur (dpa) ist am 20. Juni eine gemeinsame Kabinettssitzung geplant.

Bereits am Mittwoch wollen sich Bundeskanzler Sebastian Kurz und der bayrische Ministerpräsident Markus Söder zu einem Gedankenaustausch in der Staatskanzlei in München treffen. Dabei soll es laut dpa auch um die Vorplanungen für die Zusammenarbeit der beiden Regierungen gehen. Bundeskanzler Kurz pflegt schon seit langem ein freundschaftliches Verhältnis zur CSU, die in Bayern regiert.

Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung

Am 20. Juni soll dann die bayrische Landesregierung nach Linz kommen, um eine gemeinsame Kabinettssitzung mit der österreichischen Bundesregierung abzuhalten. Dass sich eine Bundesregierung mit einer Landesregierung treffe, sei keineswegs selbstverständlich, heißt es aus der Staatskanzlei in München. Denn obwohl Bayern eineinhalb Mal so viele Einwohner hat wie ganz Österreich, steht die Bundesregierung protokollarisch natürlich höher. In München wertet man die geplante gemeinsame Kabinettssitzung dementsprechend als Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung.

An gemeinsamen Themen dürfte es bei dem Treffen nicht mangeln. Beide Länder widmen dem Schutz ihrer Grenzen große Aufmerksamkeit. Vermutlich werden auch die bayrischen Grenzkontrollen zu Österreich Thema sein.