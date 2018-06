Acht Kilo Heroin nach Österreich geschmuggelt

Ein Drogenring, der Heroin aus der Türkei nach Oberösterreich geschmuggelt haben soll, ist von der Polizei gesprengt worden. Acht Kilogramm Heroin sollen fünf Verdächtige seit 2016 über die Grenzen gebracht haben.

Der mutmaßliche Haupttäter, ein 61-jähriger Österreicher mit türkischen Wurzeln, ist bereits wegen Suchgifthandels einschlägig vorbestraft und soll in den vergangenen zwei Jahren mit drei Männern und einer Frau als Komplizen gut acht Kilo hochwertiges Heroin über Bulgarien, Rumänien und Ungarn ins Land gebracht haben.

Mit Schmuggelware an der Grenze erwischt

Ein Teil der Drogen und weitere Komplizen wurden bereits im Februar 2017 an der türkisch-bulgarischen Grenze erwischt. Doch der Handel ging offenbar schwunghaft weiter und erst im vergangenen März wurde der 61-Jährige selbst mit etwas mehr als einem Kilogramm Heroin an dieser Grenze aufgehalten.

Damit kamen auch die Ermittlungen in Oberösterreich ins Rollen und inzwischen sitzt der Haupttäter mit den mutmaßlichen Komplizen in Linz in Untersuchungshaft.