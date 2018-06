78.000 Euro aus Opferstöcken gestohlen

78.000 Euro soll ein 52-jähriger Pole mit seinen Komplizen innerhalb weniger Monate bei Diebstählen aus Opferstöcken in Kirchen in und um Linz erbeutet haben. Am Montag muss sich der Mann vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 52-jährigen Polen vor, Chef einer speziell auf Opferstockdiebstähle spezialisierten Bande zu sein. Mit präparierten Werkzeug sollen er und seine Komplizen es auf die Opferstöcken in Kirchen in und um Linz abgesehen haben.

Geld aus Opferstöcken „gefischt“

Mit einer Schnur oder einem Draht der mit Klebstoff versehen war, hätten die Männer Geldscheine und Münzen aus den Opferstöcken geholt, ohne diese dabei zu beschädigen. In der Zeit zwischen Mai und November 2017 sollen der Pole und seine Komplizen so insgesamt 78.000 Euro erbeutet haben.

Seit Anfang März sitzt der Mann in Untersuchungshaft und muss sich jetzt vor Gericht verantworten. Ihm drohen zwischen sechs Monate und fünf Jahre Haft.

Kein Einzelfall

Erst Ende Februar wurde ein 47-jähriger Pole wegen des gleichen Vergehens - gewerbsmäßigen Diebstahls aus Opferstöcken als Teil einer kriminellen Vereinigung zu drei Jahren Haft verurteilt.

Link: