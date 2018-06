Zigarettenautomat mit Rohrbombe gesprengt

Ein lauter Knall hat in der Nacht einige Bewohner von Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land) aus dem Schlaf geschreckt. Unbekannte haben im Ortszentrum einen Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt.

Genau um 0.25 Uhr in der Nacht auf Samstag knallte es laut in Maria Neustift. Der Zigarettenautomat, der an der Außenmauer eines Gasthauses im Ort angebracht war, war in die Luft gesprengt worden. Bisher unbekannte Täter steckten laut Polizei vermutlich ein mit einer Art Sprengstoff gefülltes Metallrohr in den Ausgabeschlitz des Automaten und brachten das Ganze zur Detonation.

Automat völlig zerstört

Der Automat wurde durch die Sprengung aus der Verankerung gerissen und völlig zerstört. Im Umkreis von zehn Meter verteilten sich die Zigarettenschachteln und das Geld aus der Maschine. Doch der laute Knall rief auch sofort Zeugen auf den Plan und so dürften die Täter ohne große Beute geflüchtet sein.

Die ersten Zeugen sahen auch noch zwei Burschen vom Tatort weglaufen. Die Ermittlungen sind im Gange.