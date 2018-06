Feuerwehr nach Feuerwehrfest bestohlen

In Amesschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist in das Zeughaus der Feuerwehr eingebrochen worden. Besonders bitter ist das für die Feuerwehr, weil die gesamten Einnahmen des am Vortag veranstalteten Frühschoppens verschwanden.

Der Täter dürfte in der Nacht auf Freitag durch ein Fenster eingedrungen sein und dann einen versperrten Schrank aufgebrochen haben. Der Einbrecher fand darin die Einnahmen des am Vortag von der Freiwilligen Feuerwehr veranstalteten Frühschoppens und ließ das Geld auch sofort mitgehen.

Finanzierung aus Spenden und Veranstaltungen

Für die Feuerwehr sei das besonders bitter, so Kommandant Karl Wiesmaier, weil man sich auch aus Spenden und den Einnahmen aus Veranstaltungen finanziere. Sogar das Wechselgeld, das vor der Veranstaltung von einer Bank ausgeliehen worden war, sei dem Einbrecher in die Hände gefallen: „Es wäre natürlich schon toll, wenn wir das Geld in irgendeiner Form wieder zurückbekommen könnten.“

Die Ermittlungen der Polizei laufen, bisher gibt es aber noch keine Hinweise auf den oder die Täter.