Keine Fußball-Länderspiele in Oberösterreich

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft werde in Oberösterreich so schnell kein Spiel bestreiten, sagt ÖFB-Präsident Leo Windtner zum Auftakt der Länderspiel-Testserie. Es fehle an einem geeigneten Stadion.

Vor fünfeinhalb Jahren spielt das österreichische Fußball-Nationalteam zuletzt in Oberösterreich. Im November 2012 verlor das Team in Linz auf der Gugl gegen die Elfenbeinküste mit 0:3. Dieses Spiel wird wohl auch für längere Zeit das letzte auf oberösterreichischem Boden gewesen sein, auch wenn der Fußballverband Linz weiter im Auge behalten möchte.

Hoffen auf neues Stadion in Linz

Laut ÖFB-Präsident Leo Windtner erfüllt keine der Fußball-Arenen in Oberösterreich die internationalen Standards in Sachen Sicherheit und Medientechnik. Windtner setzt aber große Hoffnungen in das neue, geplante Stadion des LASK und hofft, dass es annähernd an die 20.000 Plätze bekommen wird.

Bis es soweit ist, müssen die oberösterreichischen Fans des Nationalteams in andere Bundesländer pilgern um das Team zu sehen. Am Samstag geht es in Klagenfurt gegen Weltmeister Deutschland.

