Wärmster Mai seit 150 Jahren

Der vergangene Mai war der wärmste seit 150 Jahren. Laut den Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik war Oberösterreich der Spitzenreiter bei der Sonnenscheindauer und der Trockenheit.

Um drei Grad kletterten die Temperaturen im Mai in Oberösterreich über den Durchschnitt. Österreichweit ist es ein Plus von 2,6 Grad. Laut den Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ist der heurige Mai damit der wärmste seit 1868. Bei den Temperaturen kann eine oberösterreichische Stadt einen Spitzen- und Extremwert landen und zwar die Stadt Enns mit 32,1 Grad am 29. Mai. Konstant am wärmsten ist es ebenfalls in Oberösterreich und zwar in Braunau am Inn mit durchschnittlich 17,7 Grad.

pixabay/825545

Besonders viel Sonne in Reichersberg

Gleichzeitig hat sich die Sonne im Mai länger gezeigt - österreichweit ergibt das ein leichtes Plus von fünf Prozent gegenüber dem Mittel, für Oberösterreich ein deutliches Plus von 12 Prozent. Besonders viel Sonnenschein hat dabei eine Innviertler Gemeinde ergattert. Reichersberg im Bezirk Ried verzeichnet im Mai ein Plus von 26 Prozent bei der Sonnenscheindauer.

Um bis zu 80 Prozent weniger Regen

Der Mai 2018 brachte aber auch große Unterschiede bei den Regenmengen. So hat es in Oberösterreich und im angrenzenden Flachgau um bis zu 80 Prozent weniger Regen gegeben als im Durchschnitt. Am trockensten war es in der Stadt Linz mit nur 16 Millimeter Regen.

Link: