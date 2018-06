Bewegung in Debatte um zu kleine Schule

In Mattighofen (Bezirk Braunau) kommt Bewegung in die Debatte rund um die zu klein geratene neue Volksschule. Die Eltern der Sonderschüler, die im Herbst nicht einziehen können, erhöhten den Druck für einen Einzugstermin.

Einen fixen Übersiedelungstermin für die Sonderschule Mattighofen von dem Ausweichquartier im ehemaligen Stadtamt in die neu gebaute Schule gibt es nach wie vor nicht. Geht es nach den Pädagogen und Eltern der 13 Kinder mit Beeinträchtigung soll der Umzug wie vorgesehen in das neue und behindertengerechte Gebäude zu Schulbeginn im Herbst stattfinden.

Übersiedlung spätestens im Herbst 2019

Bei einer von den Eltern veranstalteten Pressekonferenz blieb Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer bei seiner Linie: Er setzt sich für einen so früh wie möglichen Einzug ein, der könne jedoch noch nicht in diesem Herbst sein. Spätestens im Herbst 2019 soll die Übersiedlung stattfinden. Die Planungsarbeiten für die Erweiterung des nagelneuen Schulgebäudes laufen.

Laut jüngsten Überlegungen soll durch die Aufstockung eines Gebäudebereichs zusätzlicher Raum entstehen und zwar nicht nur für vier Klassenzimmer, sondern um einen weiteren Engpass in einigen Jahren zu vermeiden, soll Platz für sechs Klassen entstehen, so Bürgermeister Schwarzenhofer.

Eltern wollen Druck aufrechterhalten

Die Eltern der Sonderschüler kündigen an, dass sie in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder nachfragen werden, um die Fortschritte für den Zubau zu verfolgen. Nur wenn etwas geschehe würde man respektieren, dass es nicht schneller möglich sei in der neuen Schule die vorgesehen Räume zu beziehen, so eine Mutter.

Wichtig sei auch, dass wie vom Bürgermeister zugesichert, die Mängel im Übergangsquartier, das ja jetzt noch länger genützt werden muss, behoben werden. Es gebe beispielsweise Probleme mit dem Fluchtweg, dem Brandschutz und fehlende Brandmelder, so ein Punkt auf der Mängelliste der Eltern.

