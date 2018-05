Auffahrunfall mit fünf Autos

Eine folgenschwere Kettenreaktion hat ein Auffahrunfall in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) ausgelöst. Mehrere Autos wurden dabei aufeinander geschoben. Die Bilanz des Blechsalates: Fünf beschädigte Autos und zwei Verletzte.

Zunächst begann alles ganz harmlos: Eine 27-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstagnachmittag auf der B1, der Wiener Straße, Richtung Linz. In Marchtrenk musste sie ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen und blieb in der Folge stehen. Drei hinter ihr fahrende PKW-Lenker hielten ihre Fahrzeuge ebenfalls an.

laumat.at / Matthias Lauber

Vier Autos wurden aufeinander geschoben

Ein 56-jähriger Mann aus Marchtrenk bemerkte allerdings zu spät, dass der Verkehr vor ihm zum Stillstand gekommen war. Kurz darauf krachte es. Insgesamt wurden vier Autos aufeinander geschoben. Der Unfalllenker und ein 34-jähriger Autofahrer aus Marchtrenk sind dabei laut Polizei unbestimmten Grades verletzt worden.