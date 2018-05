Tank-Taktik vor Kurzurlaub

Wer an dem kommenden verlängerten Wochenende mit dem Auto unterwegs ist und Geld sparen will, sollte sich eine Tank-Taktik überlegen. Das empfiehlt der Autofahrerclub ARBÖ. Denn die Treibstoffpreise seien in benachbarten Ländern oftmals empfindlich teurer.

Trotz der Vorfreude auf den Kurzurlaub sollte der nächste Tankstopp wohlüberlegt sein, raten die Experten. Zumindest wenn man Geld sparen will. Denn wer nach Slowenien, Kroatien oder Deutschland unterwegs ist, muss bei einer Tankfüllung zehn Euro mehr hinlegen als in Österreich. In Italien ist es noch mehr Geld - nämlich bis zu 23 Euro pro Tankfüllung.

ORF

Kaum Preisunterschied in Tschechien und Ungarn

Wer nach Ungarn oder Tschechien fährt, kann tanken wo er will, hier ist der Preisunterschied marginal. Aber auch innerhalb Österreichs gibt es Preisunterschiede. Bis zu 50 Cent pro Liter schwanken die Kosten je nach Treibstoffart, so der ARBÖ. In Oberösterreich tanke man durchschnittlich relativ billig. Günstiger ist Diesel aber im Burgenland und in der Steiermark und Eurosuper 95 ebenfalls im Burgenland.