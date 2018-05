Neue Konzernzentrale für Linzer Computerfirma

Dynatrace baut um 26,5 Millionen Euro im Hafenviertel einen neue Konzernzentrale. Das in Linz gegründete, mittlerweile US-amerikanische IT-Unternehmen peilt bis 2020 einen Jahresumsatz von einer Milliarde Dollar an.

Gegründet wurde das Unternehmen „Dynatrace“ im Jahr 2005 von dem Vöcklabrucker Bernd Greifeneder. Die entwickelten Computerprogramme unterstützen den Onlineauftritt so bekannter Unternehmen wie Apple, Amazon, Bank of New York oder Swarowski.

ORF

„Was wir bei Dynatrace betreiben, war von Anfang an Teamsport mit den besten Köpfen, die wir für unsere Ideen begeistern konnten. Daher haben wir uns gegenüber unseren Konkurrenten aus dem Silicon Valley durchgesetzt und sind ihnen bis heute einen Schritt voraus“, so Greifeneder am Dienstag.

Dynatrace baut aus ORF-Redakteur Wolfgang Schnaitl war für Oberösterreich heute bei der Präsentation des Projektes für die neue Firmenzentrale

Auch wenn das Unternehmen mit weltweit mittlerweile 1.700 Mitarbeitern inzwischen verkauft wurde, die Konzernzentrale mit 300 Mitarbeitern ist nach wie vor in der Linzer Freistädter Straße. Im Jahr 2016 wurden rund 500 Millionen Euro umgesetzt. Für das jetzt angestrebte Wachstum auf eine Milliarde Dollar (gut 860 Millionen Euro) werden Mitarbeiter und Platz benötigt, so Greifeneder. „Damit untermauern wir die Bedeutung des Gründungsstandortes Linz als Zentrum unserer weltweiten Produktentwicklung und sichern den eingeschlagenen Wachstumskurs langfristig ab.“

Bürokomplex auf 9.000 Quadratmetern

Der neue Standort soll im Hafenviertel gebaut werden. Auf 9.000 Quadratmetern entsteht ein siebenstöckiger Bürokomplex für künftig 500 Mitarbeiter, der für die Anforderungen von Dynatrace maßgeschneidert wurde, sagte Projektentwickler und Investor Johann Neunteufel. „Dynatrace ist ein Unternehmen, dass sich von null auf zum Weltmarktführer entwickelt hat, die Brücke zwischen Zukunftstechnologien und akademischer Ausbildung schlägt und hoch entwickelte Arbeitsplätze schafft.“

ORF

Und auch ein Beispiel dafür, dass sich das Gebiet zwischen der Linzer Tabakfabrik und Industriezeile zum neuen Hightech-Standort entwickelt. Im Herbst 2019 soll die neue Firmenzentrale bezugsfertig sein soll.

Link: