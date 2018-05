Prozess wegen sexuellen Missbrauchs

Weil er die drei Söhne einer Freundin sexuell missbraucht haben soll, steht am Dienstag ein Mann in Linz vor Gericht. Er soll immer wieder auf die Kinder aufgepasst und sich dabei an ihnen vergangen haben.

Mindestens 50 Mal soll sich der Angeklagte zwischen August 2016 und Dezember 2017 an dem ältesten der drei Buben vergangen haben, der damals zwischen zwölf und 13 Jahre alt war. Auch die damals zehn bis elf und acht bis neun Jahre alten Brüder des Buben soll er sexuell missbraucht haben.

Angeklagter ist nicht geständig

Der 37-jährige Paketzusteller ist laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz nicht geständig. Bei den Buben handelt es sich um die Kinder einer Freundin, auf die er immer wieder aufgepasst hat. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann auch vor, Kinderpornos im Internet konsumiert zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm ein bis zehn Jahre Haft.