Nächtliches Autorennen: Ein Raser erwischt

Bei einem nächtlichen, illegalen Autorennen auf der Wiener Bundesstraße hat die Polizei zumindest einen der beiden Verkehrssünder gestellt. Zwei Autolenker hatten sich einen gefährlichen Slalom zwischen anderen Fahrzeugen geliefert.

Mit Tempo 150 und mehr waren die beiden Heißsporne in der Nacht auf Dienstag unterwegs. Aufgefallen waren sie einer Polizeistreife an der Trauner Kreuzung bei Pasching. Zunächst mussten die zwei noch an der roten Ampel warten, doch bei grün ging das Rennen los. Die beiden Lenker beschleunigten ihre Autos auf über 150 Kilometer pro Stunde und fuhren zwischen anderen Fahrzeugen einen abrupten und extrem riskanten Slalom.

Polizei verfolgte die Raser

Die Polizisten fuhren den beiden Rasern über viele Kilometer nach. Schließlich gelang es den Beamten, einen der Rennfahrer anzuhalten. Der 23-Jährige aus dem Bezirk Wels Land musste auf der Stelle den Führerschein abgeben. Dem anderen Raser gelang durch ein abruptes Abbiegemanöver die Flucht.