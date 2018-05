Bauernhofbrand in Wallern an der Trattnach

In Wallern an der Trattnach (Bezirk Griekirchen) ist am Montagabend ein Bauernhof in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren stand bei dem alten Vierkanter bereits die Hälfte des Dachstuhles in Flammen.

Dennoch gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bekommen, schildert Einsatzleiter Wolfgang Kaliauer. Beim Gebäude handle es sich um ein großes landwirtschaftliches Gebäude in der Gemeinde Wallern mit einem großen landwirtschaftlichen Trakt und einem Wohnteil: „Als wir eingetroffen sind, hat gut die Hälfte des Dachstuhls gebrannt, in der ersten Phase haben wir das Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass wir die Feuermauern halten, da hat es schon darübergebrannt.“

Personen und Tiere waren nicht in Gefahr

Insgesamt seien 15 Feuerwehren im Einsatz gestanden, innerhalb von einer Stunde sei es gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Personen und Tiere seien nicht in Gefahr gewesen.

laumat.at / Matthias Lauber

Mit Hilfe der Nachbarfeuerwehren sei die rasche Brandbekämpfung gelungen, so der Kommandant der Feuerwehr Wallern, Johann Kaliauer. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest.