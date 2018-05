Abatec: Firmengründer verkauft seine Anteile

Der Industrielle Stefen Pierer und Investor Michael Tojner übernehmen die Elektronik-Firma Abatec mit Sitz in Regau. Firmengründer Friedrich Niederndorfer verkaufe seine Anteile, so die „Oberösterreichischen Nachrichten“ Montagabend online.

Die abatec group AG zählt zu den führenden österreichischen Elektronikentwicklungs- und –Fertigungsunternehmen und hat laut Eigenangaben zum Beispiel das weltweit einzigartige, patentierte System entwickelt, Bewegungen zentimetergenau in Echtzeit zu messen. Und die bei abatec gefertigten Steuergeräte seien vielfach in der Fahrzeugelektronik gefragt.

abatec

Zustimmung der Kartell-Behörde noch ausständig

50 Prozent und die industriellen Führerschaft übernehme die Pierer Industrie AG des KTM-Chefs. Investor Tojner, der schon mit gut einem Drittel Miteigentümer ist, stocke seine Anteile auf. Die Zustimmung der Kartellbehörden sei noch ausständig. Die Mitarbeiter sollen laut OÖN gehalten und das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren ausgebaut werden.

Als Zwei-Mann-Firma gegründet

Abatec wurde 1991 als Zwei-Mann-Unternehmen gegründet und beschäftigt in Regau (Bezirk Vöclabruck) und am zweiten Standort in Mariapfarr im Lungau (Salzburg) mehr als 200 Mitarbeiter, heißt es auf der Homepage des Elektronikspezialisten. Zuletzt habe man einen Umsatz von gut 30 Millionen Euro verzeichnen können.

