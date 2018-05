VCÖ: Transportbedingungen für Tiere verbessern

25 Millionen Tiere werden nach Österreich importiert oder exportiert. Und die Zahl steige weiter, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) und fordert bessere Transportbedingungen und eine Beschränkung grenzüberschreitender Transporte auf acht Stunden.

400 Millionen Rinder, Schweine oder Schafe, dazu mehr als eine Milliarde Geflügel würden jedes Jahr innerhalb der EU transportiert werden. Davon rund 25 Millionen aus, nach oder durch Österreich, so der VCÖ in einer Presseaussendung am Montag. Die Tiere hätten beim Transport kaum Platz - für ein Kalb seien nur 0,4 Quadratmeter vorgeschrieben, außerdem dürften sie bis zu 30 Stunden transportiert werden.

„Absurde Transportpolitik“

Ulla Rasmussen vom VCÖ listet absurde Transportfahrten auf: so würden Schweine aus Ostdeutschland durch Österreich nach Italien transportiert, dort zu Speck und Wurst verarbeitet, und dann zum Teil wieder durch Österreich retour nach Deutschland transportiert werden. Lärm, Abgase und enormes Tierleid seien die Folgen dieser Auswüchse europäischer Transportpolitik, so Rasmussen und fordert ein Umdenken.

Österreich solle den kommenden EU-Vorsitz nutzen, um eine Verbesserung in die Wege zu leiten. Dazu gehört aus Sicht des VCÖ neben besseren gesetzlichen Regelungen der Tiertransporte auch ein Bewusstmachen für die Konsumenten dazu: diese sollten beim Fleischkauf auf regionale Herkunft setzen, das erspare den Tieren stundenlange qualvolle Transporte, stärke die Landwirte der Region und trage zur Verringerung des Lkw-Verkehrs bei.