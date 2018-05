Linzer Wirtschaftshochschule lehrt auch in Wien

Die Linzer Wirtschaftshochschule „LIMAK Austrian Business School“, deren Schwerpunkt auf der Aus- und Weiterbildung von Führungskräften liegt - hat im 29. Jahr ihres Bestehens expandiert und einen Standort in Wien eröffnet.

Seit März gibt es einen neuen Standort in Wien, ab November starten dort die Kurse. Sie seien bereits jetzt gut gebucht, hieß es am Montag von Seiten der LIMAK-Geschäftsführung. Noch vor dieser Erweiterung verzeichnete die LIMAK im Jahr 2017 mit mehr als 2.000 Teilnehmern einen Rekord. Besonders im Bereich Digitalisierung werde man gestürmt, so LIMAK-Präsident Franz Gasselsberger.

Übersiedlung auf Campus der JKU

Diese Nachfrage habe zum vierten Mal in Folge zu einer Umsatzsteigerung geführt, die Umsatzzahlen werden nicht bekannt gegeben. Die Wirtschaftshochschule setzt im Jahr 2020 mit der Übersiedlung von der Linzer Bergschlößlgasse auf das Campusgelände der Johannes Kepler Universität den nächsten Meilenstein.

Auf einer Parkplatzfläche wird bis dahin ein neues Gebäude entstehen, in dem die LIMAK 900 Quadratmeter beziehen wird. Ab dem Frühjahr 2021 sollen die MBA-Schulungsprogramme in diesem neuen Gebäude erfolgen.

