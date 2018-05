Zwei nächtliche Brände in Ebelsberg

Zweimal hintereinander musste die Linzer Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Montag zu Bränden in Ebelsberg ausrücken. Einmal brannte ein Müllcontainer, danach ein elektrischer Rollstuhl. Beide Male besteht Verdacht auf Brandstiftung.

Der erste Alarm ging um 0.45 Uhr in der Nacht ein: Ein Müllcontainer in der Achleitnerstraße in Ebelsberg brannte. Vermutlich war er angezündet worden. Die Feuerwehr rückte an und löschte. Routine eigentlich. Doch kaum waren die Einsatzkräfte wieder abgerückt, gab es den nächsten Alarm: Ganz in der Nähe vom ersten Brand standen zwei vor einem Mehrparteienhaus abgestellte elektrische Rollstühle in Flammen.

Berufsfeuerwehr Linz

Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Feuer bereits auf das Eingangsportal und die Hausfassade übergegriffen. Das Stiegenhaus war stark verraucht, deshalb wurden die Bewohner gebeten, in den Wohnungen zu bleiben, wo für sie keine Gefahr bestand.

Zwei Bewohner erlitten Brandwunden

Innerhalb kurzer Zeit war der Brand unter Kontrolle und gelöscht. Danach wurde das Stiegenhaus belüftet. Ein verwirrter älterer Herr musste beruhigt und versorgt werden. Zwei Bewohner jener Wohnung, die dem Brandherd im Erdgeschoß am nächsten liegt, erlitten Brandwunden an Unterarm und Gesicht und wurden ins UKH gebracht. Die Umstände, wie sie zu ihren Verletzungen kamen, sind noch ungeklärt. Auch bei den brennenden Rollstühlen besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Die Polizei hat jedenfalls Ermittlungen aufgenommen. Bisher gibt es aber noch keine genaueren Erkenntnisse.