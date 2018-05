Unfall nach Bremsversagen bei Traktor

Ein Bremsversagen hat in Tiefgraben bei Mondsee zu einem Unfall mit einem Traktor geführt. Die Zugmaschine samt Ladewagen ließ sich nicht mehr anhalten und prallte gegen eine Mauer. Der 21-jährige Lenker wurde verletzt.

Der 21-Jährige war mit dem Traktor und dem angehängten Ladewagen am späten Sonntagnachmittag in Tiefgraben unterwegs. Auf einem Güterweg ging es bergab und der junge Mann wollte bremsen. Doch die Bremsen versagten, laut Polizei vermutlich wegen Überhitzung. Der Traktor ließ sich auf der abschüssigen Straße nicht mehr abbremsen und in einer Kurve fuhr das Gespann dann einfach geradeaus quer über eine Wiese und auf einen Bauernhof zu.

Fahrer aus Traktor geschleudert

Dort prallte der Traktor schließlich gegen die Wand der Auffahrtsrampe zum Stall. Der 21-jährige Lenker wurde beim Anprall aus dem Führerhaus geschleudert. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach Linz ins UKH gebracht werden.