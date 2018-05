Bei Ausbruch aus eigener Wohnung verletzt

Verletzt hat sich ein 38-Jähriger in Aschach an der Donau, als er quasi aus seiner eigenen Wohnung ausbrechen wollte. Ein Bekannter hatte den Mann aus Versehen eingesperrt, er versuchte sich deshalb aus einem Fenster abzuseilen.

Der 38-Jährige hatte einen Bekannten als Übernachtungsgast gehabt. Als dieser Gast in der Früh die Wohnung verließ, sperrte er - vermutlich aus Gewohnheit - die Wohnungstür hinter sich zu und nahm den einzigen Schlüssel mit. Der Vorfall hat sich laut Polizei bereits vergangene Woche ereignet. Der 38-Jährige saß damit in seinen eigenen vier Wänden fest, bemerkte das aber erst, als er selber am Dienstagvormittag aus der Wohnung gehen wollte.

Mit Bettdecke abgeseilt

Telefonisch konnte er niemanden erreichen, deshalb kam er auf die Idee, sich mit einer Bettdecke aus einem Fenster abzuseilen. Der Mann verknotete das Betttuch am Fenster und schwang sich hinaus, doch er konnte sich nicht halten und stürzte etwa drei Meter auf den Betonboden hinunter. Mit gebrochenem Unterschenkel musste der 38-Jährige ins Spital gebracht werden.