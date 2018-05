Einbrecher in Walding ausgeforscht

Mit einer Leiter ist ein 20-Jähriger in ein Einfamilienhaus in Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung) eingestiegen und hat Geld gestohlen. Nach einem weiteren Einbruch konnte der Mann von der Polizei ausgeforscht werden.

Nur einen Tag später ist der junge Mann laut Polizei in ein weiteres Wohnhaus eingedrungen und ließ neuerlich Geld, aber auch Schmuck, Einkaufsgutscheine sowie eine Digitalkamera mitgehen. Die Einbrüche erfolgten bereits Ende April. Der amtsbekannte 20-jährige Mann konnte wegen dringenden Tatverdachts am Dienstag von Kriminalbeamten festgenommen werden.

Diebstähle aus unversperrten Autos

Bei der anschließenden Vernehmung habe man dem 20-Jährigen weitere Diebstähle aus unversperrten Autos sowie einen Taxibetrug zuordnen können so die Polizei. Mit seiner Beute habe er seinen Suchtmittelkonsum finanziert, so der junge Mann. Er ist in die Justizanstalt Linz überstellt worden.