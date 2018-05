Mehrparteienhaus wegen Brandes evakuiert

In der Linzer Kopernikusstraße musste die Feuerwehr am Sonntag in den frühen Morgenstunden mehr als 40 Bewohner eines Mehrparteienhauses vor einem Brand in Sicherheit bringen. Vier mussten ins Spital eingeliefert werden.

Das Feuer war in der Küche einer Wohnung im fünften Stock des Hauses ausgebrochen. Nachbarn entdeckten den Brand und läuteten so lange an der Wohnungstür, bis der Bewohner aufwachte. Die Linzer Berufsfeuerwehr musste weitere 42 Bewohner in Sicherheit bringen, vier Menschen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Brandursache unbekannt

Der Küchenbrand konnte rasch gelöscht werden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte und wie hoch der angerichtete finanzielle Schaden ist, war Sonntagfrüh noch nicht bekannt.